Tortellini a Natale. Dai prezzi, ai trucchi per servirli al meglio: le dritte dello sfoglino

Aria di Natale e il pensiero fisso, più che cosa mettere sotto l'albero, è cosa mettere sulla tavola. Per i bolognesi molti dubbi non ce ne sono, il re della tavola resta il tortellino. Per chi non ha delle "mani d'oro" in casa, magari per mancanza di tempo, un'ottima opzione resta quella di comprarli dalla Sfoglina: come scegliere quella giusta? Quanto tempo prima ordinarli? Quale il prezzo giusto per un chilo di tortellini e come conservarli e cuocerli?

A rispondere a tutte queste domande Valentino, lo Sfoglino di via Testoni: ecco, così abbiamo fatto anche la rima. Un po' strano forse (è un mestiere più femminile?) che sia un uomo, ma ancor più strano che uno dei migliori tortellini di Bologna sia chiuso dalle mani di un ragazzo russo: "I miei clienti bolognesi mi dicono i tortellini che faccio sono buonissimi e così invece di farli in casa li ordinano. Anche per Natale! - spiega Valentino, all'anagrafe Valentin Babekin, titolare del negozio di pasta fresca "Re Tortellino" - Il momento ideale per prenotarli è a un mese dal 25 dicembre o poco dopo...".

Valentino, 33 anni, vive in Italia da 15 (fin da subito in Emilia-Romagna, prima a Riccione e poi a Bologna) ha studiato ed esercitato in molte cucine e gli ci è voluto un mese di esercizio per imparare a chiudere i tortellini come si deve: "Adesso lo faccio ad occhi chiusi, ma all'inizio che fatica! Li ho adorati fin dal primo momento e li faccio a mano, uno per uno, con ingredienti di alta qualità".

Tortellini per Natale: quando ordinarli alla Sfoglina?

"Gli ordini arrivano a un mese da Natale, diciamo che fra il 25 e il 30 novembre è il momento giusto. Dopo si rischia di ricevere delle risposte negative perchè resta troppo poco tempo e la lista è sempre lunga...In genere la consegna avviene il 23 e il 24 dicembre, ma c'è chi li prende prima (magari perchè di passaggio a Bologna) e li congela".

A proposito, come conservarli?

"I tortellini freschi non hanno conservanti per cui possono essere consumati al massimo entri i tre giorni. E' possibile però congelarli e poi cuocerli direttamente nel brodo..."

Nel brodo: dunque è la "morte dei tortellini"?

"Secondo me è in assoluto il modo più giusto per valorizzarli. Io per esempio lo faccio e lo imbottiglio: ha un grande successo perchè sempre meno persone hanno voglia di farlo a casa".

Il prezzo giusto per un kg di tortellini?

"40 euro. Considerando che sono fatti con ingredienti di qualità e parmigiano stagionato 36 mesi".

Quale la dose giusta per una porzione?

"Di media 150 grammi a testa, ma è un dato molto soggettivo"

Curiosità?

"Un tortellino pesa 2 grammi.

Vanno cotti per appena 5 minuti in brodo bollente poi un segreto: lasciarli riposare altri 5 minuti prima di servirli.

Quanto ci metto a fare un kg di tortellini? Adesso che sono molto esperto ci metto un'ora circa. Bisogna essere molto veloci a chiuderli perchè se no la pasta si secca".

