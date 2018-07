I tortelloni fatti in casa, la ricetta della sfoglina doc | VIDEO

Sfoglia sul tagliere e occhi sul tablet: Alessandra Spisni e le sfogline dell'associazione hanno pensato di sostenere i loro allievi (e non solo) anche a distanza, per avere un promemoria sempre a portata di mano. Così nasce l'idea del canale Youtube della sfoglina del programma televisivo 'La Prova del cuoco'.

Tanti video tutorial con trucchi e suggerimenti direttamente dalla casa della bolognesità VSB Bologna. In questo video tanti suggerimenti per i tortelloni.

Tirate la sfoglia di uno spessore sostenuto (qui come fare l’impasto della sfoglia. Tagliate dei quadrati che abbiano una dimensione di 6 cm per lato. Con acqua di rubinetto spruzzate i bordi e fate i rappezzi perché della sfoglia non si butta via niente (un po’ come il maiale, come dicono da queste parti). Sovrapponeteli molto e schiacciateli fino ad avere uno spessore uniforme. A questo punto potete iniziare a farcire con la sac à poche o con le posate da tavola.

Il ripieno è quello tradizionale fatto con ricotta e prezzemolo. I tortelloni si riempiono al centro del quadrato. Prendete un quadrato di pasta e allargate tirando i lati opposti, poi pinzate la punta del triangolo. Senza toccare il ripieno, allargate i lati fino a chiudere un triangolo che abbia i bordi sottili e una bella pancia tonda, piena di ricotta. Infine, fate delle pieghette, prendete poca pasta e chiudete su tutta la lunghezza del quadrato e che lascino ben evidente la panciona di ripieno. Unite poi le due gambette unendo poca pasta e stringendola forte tra pollice e indice.