Nasce la "tessera della bolognesità", per sfoglini e non solo - VIDEO

Alla vecchia scuola bolognese di Alessandra Spisni la campagna abbonamenti per sconti su corsi e degustazioni

'Nasce la VSB Card dedicata a sfoglini e a tutti i golosi di tagliatelle, tortellini e altre prelibatezze. La tessera costa 10 euro - ci dice la Spisni - e dà diritto al 5 per cento di sconto su tutti i servizi, come i corsi per principianti e professionisti per imparare l'arte della sfoglia e le ricette tradizionali o le serate a tema'.

'Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, VSB Bologna diventa il tinello della nonna dove mangiare tagliatelle, tortellini ed altre prelibatezze della cucina bolognese a partire da 10 euro. Ogni giorno il nostro staff - continua - cucina con quello che c’è nel frigorifero, proprio come a casa'.