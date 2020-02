Traffico, Enjoy si allea con Waze per "trovare la strada migliore"

Enjoy, i veicoli in car sharing di Eni, e Waze, l'app di navigazione con più di 130 milioni di utenti al mondo, si "mettono d'accordo". Le due app si integrano dando la possibilità all'utente Enjoy di accedere alle mappe realizzate da Waze in modo semplice e veloce, quindi sin da ora i clienti Enjoy possono trovare la strada migliore, grazie alle segnalazioni degli altri automobilisti e condividere a propria volta informazioni in tempo reale sulla viabilità circa il tragitto che si sta percorrendo. In pratica, Waze rileva i tratti in cui il traffico si intensifica lungo il percorso, suggerendo in tempo reale il miglior itinerario alternativo.

"La partnership con Waze, nasce per migliorare ulteriormente l'esperienza dei clienti Enjoy, che seguendo le indicazioni dell'app di . navigazione possono muoversi in modo ancora più facile e sicuro in città spesso congestionate dal traffico come Milano, Roma, Torino, Firenze e Bologna", ha spiegato Giuseppe Macchia, Senior Vice President Marketing R&M and Smart Mobility Services di Eni.

Come accedere alle mappe Waze

Basta scaricare l'app di Waze, iniziare il noleggio tramite l'app di Enjoy, fare tap sull'icona di Waze presente sulla mappa di Enjoy, impostare il tragitto (a voce o manualmente) e seguire il percorso prestando attenzione alle informazioni che verranno fornite fino all'arrivo a destinazione. (dire)