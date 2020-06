Post-covid, bonus baby-sitter e centri estivi: attivata la procedura INPS

INPS informa che è disponibile il servizio online per presentare la domanda per i due nuovi bonus introdotti dal decreto Rilancio.

Per i servizi di baby-sitting e per l'iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia, possono accedere i cittadini che non hano mai presentato la domanda per il bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del genitore richiedente o chi ha già fruito del bonus baby-sitting nella prima fase dell’emergenza, per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro (a seconda del settore di appartenenza).

In questo secondo caso, il genitore può presentare una nuova richiesta di bonus per ottenere l’importo integrativo, fino al massimo previsto, pari a 1.200 euro o 2.000 euro. L’importo residuo potrà essere utilizzato per continuare a fruire dei servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, oppure per i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia.

