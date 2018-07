Bredamenarini: “Salvaguardia dell’occupazione, pronti a dialogo e a sostenere soluzioni diverse”

A proposito della vertenza che riguarda l’azienda Bredamenarini per la quale è previsto un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma il prossimo 6 luglio, il Sindaco Virginio Merola ha fatto sapere che l'amministrazione locale metterà il "massimo impegno per la salvaguardia dell’occupazione e della produzione della Bredamenarini".

All’incontro il Comune di Bologna sarà presente e andrà con "le idee molto chiare". "E’ impensabile - ha aggiunto il primo cittadino - che, in presenza di investimenti pubblici consistenti sul trasporto pubblico locale, si continui a delocalizzare la produzione in Turchia e non si investa sugli stabilimenti italiani, su quello bolognese in particolare. Il Comune è pronto a dialogare e a sostenere il Governo se si concretizzassero soluzioni imprenditoriali diverse”.

Questa in mattina in Comune si è tenuto un incontro con i segretari di Fiom, Fim e Uilm nel quale è stata data assicurazione sul fatto che nei piani urbanistici l’area rimarrà un sito produttivo. Nell’incontro è stato condiviso come sia" inaccettabile che nello stabilimento bolognese non si produca e il Comune ha ribadito l’interesse dell’amministrazione perché, in presenza di investimenti, a Bologna si realizzi un sito di progettazione per autobus elettrici". L’assessore Marco Lombardo sarà presente al tavolo al MISE il prossimo 6 luglio.