"Un Frecciarossa bloccato mentre era lanciato, poi è stato messo per due mesi in garage". Così durante una conferenza stampa virtuale ha definito l'assessore regionale al lavoro Vincenzo Colla il periodo dell'emergenza sanitaria da covid in Emilia-Romagna, che ha bloccato domanda e offerta a livello mondiale.

La nostra Regione, che fa 170 miliardi di Pil (dati 2019), fa dunque i conti sulla base dei principali dati e indicatori derivanti da Istat, dai flussi di assunzioni, Sistema informativo del lavoro (Siler) e dai numeri sugli ammortizzatori sociali e le misure di integrazione al reddito.

"In due mesi, dal 23 febbraio al 4 maggio, giorno della riapertura delle attività economiche, un milione di persone sono state messe in cassa integrazione, due milioni e mezzo sono rimaste a casa, su 4,6 milioni di abitanti in Emilia-Romagna - questi i dati snocciolati da Colla - uno scenario che non ha precedenti, anche se la cassa ha favorito la tenuta sociale e dell'occupazione. Per quanto mi riguarda prorogherei la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti fino a fine anno, mi fa paura il sistema del terziario diffuso, debole, frammentato e in mano ai prestiti delle banche, parlo di fiere, turismo, accoglienza... ".

Per l'assessore si tratta di dati reali e inconfutabili ed è necessario quindi lanciare "un progetto di uscita, una operazione ponte - in pratica - questa regione si deve attrezzare per il rimbalzo che nel 2021 sicuramente ci sarà".

Le ore di cassa integrazione in Emilia-Romagna sono state 183milioni e 330mila sono state le domande di sussidio di 600 euro: "Dal 4 maggio, c'è una discussione tra regione e governo. L'ordinanza Bonaccini è stata coraggiosa, giusta e ponderata per la tenuta della sicurezza sanitaria".

Ma ci sono anche le buone notizie: dal 4 maggio le assunzioni sono state + 40%, +70% nell'industria. Colla non ci sta a perseguire il concetto di "pandemia del pessimismo" per l'autunno "il manifatturiero è quindi ripartito dal 4 maggio, il trend della cassa integrazione è in diminuzione, come confermano i dati Uniocamere - ha sottolineato - in questa prima fase, c'era un portafoglio ordini pregresso, ora abbiamo bisogno dei decreto rilancio, sugli ammortizzatori sociali e semplificazione, provvedimenti indispensabili - poi l'annuncio - il presidente Bonaccini è stato convocato per 5 agosto per la discussione sul nostro patto per il lavoro e per il clima".

In pratica per l'assessore non ci sarà rinascita senza alcuni passaggi, compreso il ritorno a scuola: "Parliamo di diritto allo studio, dietro alla scuola si muove un sistema di servizi, di lavoro, mobilità e mense, terziario, totalmente bloccati. Bisogna riaprire in presenza".