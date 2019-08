Sostegno alle piccole imprese della zona Roveri, finanziati 14 progetti per 2 mln

Sono 14 i progetti presentati da piccole imprese della Zona Roveri e finanziati grazie al bando del Comune di Bologna, per un valore complessivo di quasi due milioni di euro. Dunque possono partire gli investimenti che saranno destinati alla messa in sicurezza e all’efficientamento energetico dei fabbricati industriali, all’innovazione tecnologica e all’ammodernamento degli impianti.

La graduatoria dei progetti finanziati è stata pubblicata a conclusione dei lavori della commissione di valutazione del bando per il sostegno agli investimenti delle micro e piccole imprese localizzate in zona Roveri, scaduto il 30 aprile scorso. La graduatoria approvata si compone di 14 progetti presentati da micro e piccole imprese risultate idonee e che da oggi potranno avviare gli investimenti sull'area, usufruendo del contributo comunale del 50%. Questo contributo verrà erogato metà come prestito agevolato e metà come finanziamento a fondo perduto. Si tratta di oltre 960.000 euro di cofinanziamento comunale per un totale di poco meno di due milioni di euro di investimenti.

“Con la pubblicazione delle graduatorie del bando per le Roveri – afferma l’assessore comunale alle attività produttive, Marco Lombardo - si conclude la prima fase di rilancio e rigenerazione industriale delle Roveri, fortemente voluto dall’amministrazione comunale e dalla Cabina di Regia. Nel prossimo autunno lavoreremo a una serie di nuovi interventi che aiuteranno a sostenere le micro e piccole imprese delle Roveri che rappresentano un prezioso patrimonio produttivo della nostra città”.