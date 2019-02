Ecco G-Factor - l'incubatore per startup della Fondazione Golinelli | VIDEO

Inaugurato G-Factori, il nuovo incubatore-acceleratore rivolto alle imprese emergenti. "La scintilla di un altro inizio", come definito dalla Fondazione Golinelli, completa l'ecosistema in cui sono integrate attività di educazione, formazione, ricerca, trasferimento tecnologico, incubazione, accelerazione, venture capital, divulgazione e promozione delle scienze e delle arti.

I nuovi 5.000mq vanno a integrare la struttura già esistente e la città della conoscenza, dell'innovazione e della cultura arriva così a coprire un'area di 14.000mq complessivi.

Lo spazio accoglierà nelle prossime settimane le startup selezionate da un team di scienziati ed esperti di impresa, innovazione, trasferimento tecnologico e finanza tra i 124 progetti che hanno partecipato (tra linea junior e linea senior) alla Call for Ideas & Start-up First Edition 2018 Life Science Innovation, il primo bando di G-Factor, per progetti di innovazione e nuove imprese del settore delle scienze della vita.

Accanto a questa attività, nella nuova parte dell'Opificio, si è voluto che operasse anche il Competence Center BI-REX (Big Data Innovation & Research EXcellence) istituito a dicembre 2018, il primo a partire tra gli otto Centri di Competenza selezionati dal Ministero per lo Sviluppo Economico.

Raggruppa in un partenariato pubblico-privato 57 attori tra università, centri di ricerca e imprese e garantirà alle imprese di tutta Italia formazione, consulenza e orientamento nell'adozione di tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0. L'intento è quello di far interagire queste realtà, approfittando della contiguità offerta dagli spazi così da far nascere e alimentare quel terreno fertile e comune tra formazione e applicazione sul quale si spera possano prosperare quegli elementi di innovazione in grado di ridare slancio al sistema-paese.