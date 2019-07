Video/ Zingaretti al presidio lavoratrici La Perla: "Basta con queste multinazionali"

Tornano in presidio le lavoratrice de La Perla, nell'ambito della protesta contro la procedura di mobilita' per 126 dipendenti. Al sit-in odierno, tenutosi dalle 15 circa in via E.Matte - i manifestanti hanno incontrato il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, in tour in città. Con il dem era presente anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

"Basta con queste multinazionali che vengono in Italia a prendere le nostre eccellenze e poi mandano all’improvviso le lettere di licenziamento, dimenticandosi che dietro a ogni lettere c’è la storia di un’intera famiglia". Così Zingaretti, portando la propria solidarietà alle lavoratrici del marchio di lingerie.