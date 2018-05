A scuola di artigianato: l’eccellenza del made in Italy entra nelle scuole

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Un viaggio alla scoperta di un mestiere antico. Lo fanno bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni, sui banchi delle scuole elementari e medie di Bologna, grazie all’iniziativa a scopo benefico del brand di lusso Bolognese Boarini Milanesi. Protagonista del progetto è il Made in Italy come valore economico, sociale ed etico, per fornire ai bambini e ai ragazzi la conoscenza di un prodotto autentico italiano, frutto del lavoro artigianale, di saperi tramandati e di intreccio di creatività e di etica. In un universo fatto di tecnologia, è sempre più raro soffermarsi su quei valori e quel savoir-faire che ha reso l’Italia un’eccellenza nel mondo. È questa la ragione che ha spinto il marchio di pelletteria pregiata Boarini Milanesi di investire e portare l’artigianato delle pelli nelle scuole del suo territorio, stimolando nei più piccoli la curiosità per ciò che viene fatto esclusivamente con le proprie mani. Il laboratorio ha preso il via nel mese di aprile, presso la scuola Kinder College di Bologna, che per prima ha sperimentato il progetto, aprendo la strada a molte altre scuole, pubbliche e private, che, in maniera totalmente gratuita, hanno scelto di aderire all’iniziativa. Il laboratorio consiste nel far realizzare ai bambini e ai ragazzi un portachiavi in pelle, interamente fatto a mano. Con l’aiuto degli esperti Boarini Milanesi, gli studenti apprendono tecniche artigianali antiche, tramandate nei secoli, come la particolare cucitura della pelle o l’applicazione delle rifiniture. <> - spiegano i fondatori Carolina Boarini e Matteo Rodolfo Milanesi - <<È importante non perdere di vista ciò che rende l’Italia un paese di eccellenze, riconosciuto in tutto il mondo>>.

Gallery