Affitti brevi Bologna: la formula vincente di Studio Vita apartments

Trentasei appartamenti nella città di Bologna siti prevalentemente nel centro storico ed altri distribuiti in varie città tra le quali Modena e Ferrara.

Punteggio medio da parte degli ospiti sulla piattaforma Booking di 9.3/10 e N°1 su 140 “alloggi a Bologna” su TripAdvisor con il Residence Vita Studio & Apartments sono questi gli elementi che identificano “StudioVita Apartments”, un’azienda affermata che opera dal 2013 nel settore extra alberghiero e che con professionalità, impegno e costanza mira ad accrescere il mercato degli affitti brevi a Bologna.

La Formula vincente è quella di prendere in gestione da parte di privati i loro appartamenti inutilizzati o usati solo poche volte l’anno per trasformarli in una fonte di guadagno per il proprietario senza inconvenienti e perdita di tempo.

Abbiamo deciso di incontrare il Manager di Studio Vita Apartments, Valerio Vita per avere informazioni sulla situazione del mercato turistico bolognese ed in particolar modo sulla formula degli affitti brevi, queste le sue parole:

<Il 2018 è stato anche l’anno del tricolore nazionale per il forte incremento del turismo italiano in cui la richiesta è caduta maggiormente nella scelta dell’appartamento anziché la tradizionale camera d’albergo>>.

Ovviamente all’aumento del turismo corrisponde anche un aumento di domanda e offerta di appartamenti, per tale motivo la concorrenza a Bologna sta aumentando, per cui nei prossimi anni sarà sempre più importante fornire al cliente un servizio di estrema qualità caratterizzato dai maggiori e innovativi servizi.

Che tipologie di servizi garantite al vostro Cliente?

Il nostro cliente viene assistito dallo staff dal momento del suo chek-in in struttura sino al check-out con varie tipologie di servizi tra i quali:

-consierge h24 mediante una chat sempre attiva

-Servizi di prenotazioni varie (taxi, ristoranti, tour e assistenza medica)

-Servizi gratuiti di intrattenimento (Netflix, AppleTv)

A Gennaio 2019 sarà pronto anche il nostro primo appartamento DOMOTICO in cui i clienti potranno gestire direttamente con la voce l’accensione/spegnimento dell’illuminazione e dell’aria condizionata dell’appartamento ed infine l’apertura/chiusura della porta di ingresso tramite applicazione per smartphone.

Che progetti avete per il Futuro?

La nostra ricerca di appartamenti non termina mai soprattutto di quelli aventi grandi dimensioni siti sia nel centro storico che fuori le mura.

Da qualche mese lavoriamo anche con gli studenti offrendo loro attualmente 25 posti letto, in prossimità del lancio del nostro nuovo brand “Studio Vita Students” per aiutare tutti gli studenti universitari impegnati nella stenuante ricerca delle case, offrendo loro come soluzione degli appartamenti condivisi, ristrutturati e già arredati con una formula “all inclusive”.

Per ultimo, pur non potendo anticipare nulla di più, stiamo lavorando con il nostro team per progettare una nuova struttura che vuole portare un nuovo concetto di turismo a Bologna mescolando ospitalità, cibo, tecnologia ed arte contemporanea.

Poiché il progetto richiede uno sforzo economico non indifferente siamo sempre alla ricerca di investitori che credano nel nostro progetto per portare a Bologna un nuovo concetto di turismo mai visto prima in Italia.