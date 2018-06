Effetto Airbnb, i prezzi degli affitti si impennano

Affitti in rialzo, e meno case sul mercato del lungo periodo. E' il combinato disposto che rischia di minare il mercato immobiliare a Bologna, secondo i dati dell'ultimo anno presentati oggi dall'associazione degli agenti immobiliari di Fiaip.

I canoni di locazione -si legge nel report di Fiaip, firmato dal segretario regionale Stefano Rambaldi- crescono mediamente dello 2,66% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. del 2 per cento è invece l'aumento assoluto. Inoltre, molti affittuari non affittano più per lunghi periodi, preferendo di gran lunga i brevi periodi (e i maggiori introiti) dei soggiorni turistici.

Le previsioni di Fiaip corrono verso un aumento nel breve periodo del 5 per cento, e da una diminuzione dell'offerta per gli affitti lunghi, una dinamica che inveitabilmente finisce per 'punire' le classiche categorie di riferimento dell'affitto bolognese, come giovani coppie, lavoratori e studenti.