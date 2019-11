Agricoltura, Coldiretti: "A Bologna aziende con perdite del 100% del raccolto"

"L’agricoltura è l’unico settore produttivo a far registrare un calo congiunturale del valore aggiunto anche per effetto della deflazione nei campi dove la frutta estiva, dalle albicocche alle pesche, è stata pagata pochi centesimi, circa il 30% in meno rispetto allo scorso anno e al di sotto dei costi di produzione". A lanciare l'allarme è la Coldiretti, che fa riferimento ai dati Istat sull’andamento del Pil in Italia nel terzo trimestre 2019 ,che vede calo dell'attività per l'agricoltura e contenuti aumenti del valore aggiunto reale per l'industria e per l'insieme del terziario.

"Gli agricoltori – sottolinea Coldiretti – per potersi permettere un caffè devono vendere tre chili di frutta sulla quale pesano quest’anno i drammatici attacchi della cimice asiatica che in Emilia Romagna, in particolare nelle province di Modena, Ferrara e Bologna, hanno portato in alcune aziende a perdite fino al 100% del raccolto".

E ancora: " I danni in regione sono stimati fra gli 80 e i 100 milioni di euro. Serve intensificare l’attività di controllo e vigilanza anche per evitare che vengano spacciati come nazionali prodotti importati ma – conclude Coldiretti – è anche necessario al più presto il recepimento della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali del 17 aprile 2019 per ristabilire condizioni contrattuali più eque lungo la catena di distribuzione degli alimenti, con l’introduzione di elementi contrattuali e sanzionatori certi rispetto a prassi che finora hanno pesantemente penalizzato i produttori".