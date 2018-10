Air France presenta Air France Experience: appuntamento il 20 e 21 ottobre a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 17.10.2018 – AIR FRANCE, il 20 e il 21 ottobre, atterra a Reggio Emilia, in piazza Prampolini, con Air France Experience, un progetto dalle caratteristiche uniche: verrà installata la riproduzione di una scala passeggeri che diventerà il centro intorno al quale si svolgeranno numerosi eventi declinati nel puro stile francese.

Hostess e steward della Compagnia daranno il benvenuto al pubblico per illustrare il programma del giorno.

Piazza Prampolini di Reggio Emilia diventa così il palcoscenico di Air France Experience, animandosi di numerose attività, attrazioni, spettacoli, colori e sapori tutto rigorosamente Made in France, dedicati a piccoli e grandi. Nessuno è escluso, ma è necessario ricordarsi di registrarsi al desk Air France alla base della scaletta.

Il programma prevede:

French Portrait : un ritrattista con calcato in capo il classico basco alla francese, realizzerà ritratti artistici trasportando tutti i curiosi sulle romantiche sponde della Senna.

: un ritrattista con calcato in capo il classico basco alla francese, realizzerà trasportando tutti i curiosi sulle romantiche sponde della Senna. Défilé de mode: alcune modelle sfileranno dall’alto della scaletta indossando abiti disegnati da designer emergenti quali Pablo Gomez Jul e Sami B. che hanno trovato in Francia la loro terra di formazione ed ispirazione, e che propongono in maniera originale uno stile personale ispirato all’alta moda italiana e francese.

alcune dall’alto della scaletta indossando abiti disegnati da designer emergenti quali Pablo Gomez Jul e Sami B. che hanno trovato in Francia la loro terra di formazione ed ispirazione, e che propongono in maniera originale uno stile personale ispirato all’alta moda italiana e francese. Apéritif: un aperitivo “alla francese” sarà servito agli ospiti al loro arrivo.

un “alla francese” sarà servito agli ospiti al loro arrivo. Magic Show: un mago professionista apparirà dall’alto della scaletta e stupirà il pubblico con una serie di magie perché, si sa, la Francia è la patria dell’illusionismo.

un apparirà dall’alto della scaletta e stupirà il pubblico con una serie di perché, si sa, la Francia è la patria dell’illusionismo. Ballon for all: un’attività pensata per i più piccoli che riceveranno gift e gadget originali realizzati con palloni colorati.

un’attività pensata che riceveranno gift e gadget originali realizzati con palloni colorati. Paper plane contest: tutti coloro che vorranno partecipare al contest saranno invitati a realizzare e far volare aerei di carta sfidandosi a gruppi di tre, chi farà arrivare l’aeroplano più lontano degli altri vincerà.

tutti coloro che vorranno partecipare al contest saranno invitati a sfidandosi a gruppi di tre, chi farà arrivare l’aeroplano più lontano degli altri vincerà. Parkour explosion: in onore di questa disciplina nata in Francia ci saranno sfide tra i membri di un gruppo di artisti che praticheranno acrobazie da togliere il fiato.

in onore di questa disciplina nata in Francia ci saranno che praticheranno acrobazie da togliere il fiato. Can-can show: un quartetto di ballerine farà da richiamo al più famoso cabaret di Parigi, il Moulin Rouge, reinterpretato in uno spettacolo strabiliante.

Lo stile francese è tutta una questione di attitude perché sono le piccole cose a fare la differenza. L’iniziativa Air France Experience intende invitare il grande pubblico a provare, sperimentare e vivere quel tocco di classe francese che si respira a bordo dei propri voli perché….noblesse oblige !

Quello di Reggio Emilia è il quarto appuntamento del tour Air France Experience dopo il grande successo di Bari, Catania e Treviso.

Per sapere di più basta seguire sui social #AIRFRANCExperience

Air France-KLM

Un gigante globale con una solida base europea, le principali aree di attività del Gruppo Air France-KLM sono il trasporto di passeggeri, il trasporto merci e la manutenzione aeronautica. Air France-KLM è il gruppo leader in termini di traffico internazionale in partenza dall'Europa. Nel 2018, offre ai suoi clienti l'accesso a una rete che copre 314 destinazioni in 116 paesi grazie ai suoi cinque marchi Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Joon, Transavia e HOP! Air France. Con una flotta di 537 aeromobili in funzione e 98,7 milioni di passeggeri trasportati nel 2017, Air France-KLM gestisce fino a 2.300 voli giornalieri, principalmente dai suoi hub di Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam-Schiphol. Il suo programma frequent flyer Flying Blue è uno dei leader in Europa con oltre 15 milioni di membri. Air France-KLM e i suoi partner Delta Air Lines e Alitalia gestiscono la più grande joint-venture transatlantica con oltre 270 voli giornalieri. Air France-KLM è anche membro dell'alleanza SkyTeam che dispone di 20 compagnie aeree associate, offrendo ai clienti l'accesso a una rete globale di oltre 16.600 voli giornalieri verso oltre 1070 destinazioni in 177 paesi. Air France e KLM sono presenti in undici aeroporti Torino, Milano Malpensa, Milano Linate, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Catania, Olbia e, dal 18 luglio, anche da Bari. Il Gruppo Air France-KLM opera più di 500 voli settimanali dall`Italia: Air France più di 270, KLM più di 140 e Transavia, la compagnia low cost del Gruppo, 115 (71 per l`Olanda e 44 per la Francia).

