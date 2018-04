Turismo e affitti, Airbnb: '150mila visitatori sotto le Due Torri'

Airbnb ha rilasciato i dati 2017 relativi alla propria presenza in oltre 300 città e 80 paesi nel mondo, tra cui anche Bologna. Il capoluogo emiliano, nell'ultimo anno, ha accolto 150mila visitatori, provenienti da oltre 134 nazioni diverse. Sempre secondo i dati forniti dal portale su Bologna, l’ospite tipico affitta per 38 notti l’anno, con un guadagno medio di circa 2.700 euro.

Airbnb si sta sempre più affermando in città e questo ha portato a un confronto con il Comune per quanto riguarda il pagamento della tassa di soggiorno, che ora potrà essere riscossa direttamente dal portale. Un nodo aperto rimane con gli albergatori, che già in passato avevano lamentato una sorta di concorrenza sleale nei loro confronti da parte del portale di home sharing, citando a loro volta dati raccolti in autonomia.