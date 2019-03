Appennino, 550 milioni dalla Regione per le aziende agricole

555.000 euro ad aziende agricole dell'Appennino per interventi di ammodernamento aziendale. Lo rende noto il GAL - Gruppo di Azione Locale - Appennino Bolognese, che ha approvato la graduatoria dei progetti presentati. 14 beneficiari potranno utilizzare gli oltre 555.000 euro previsti dal bando, che si sommano agli oltre 590.000 euro già assegnati lo scorso anno.

"Trattasi della settima graduatoria chiusa nella presente programmazione e della seconda specifica per l’ammodernamento delle aziende agricole - ha dichiarato il Presidente Rabboni - e altre sono già in programma nelle prossime settimane per assegnare ulteriori contributi ad aziende agrituristiche, a fattorie didattiche e a imprese agroindustriali. Sono inoltre in arrivo ulteriori opportunità: a breve pubblicheremo bandi per finanziare progetti di aggregazione tra agriturismi, di accoglienza turistica nelle aziende agricole e di avviamento (startup) di nuove imprese extragricole”. Il Presidente Rabboni continua ricordando che "dal 2017 ad oggi abbiamo ricevuto 210 domande di contributo da parte di altrettante imprese agricole ed extragricole per progetti di ammodernamento e di innovazione. Abbiamo attivato risorse per circa 5,7 milioni di euro, pari all’80% di quelle disponibili".

GAL Appennino Bolognese: cos'è

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) dell’Appennino Bolognese è una società consortile pubblico-privata che gestisce risorse assegnate dal PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna con l’obiettivo di promuovere sul territorio nuove opportunità di sviluppo economico e sociale sostenibile.

Le risorse attualmente in gestione sono finalizzate alla qualificazione, crescita e valorizzazione commerciale dell’offerta di servizi di turismo sostenibile e dei prodotti agricoli ed agroalimentari tipici e biologici dell’Appennino. Allo scopo, il territorio è organizzato in sei grandi itinerari turistici identitari alla cui valorizzazione il GAL contribuisce con la mappatura delle offerte di ospitalità (Carta dell’Accoglienza) e con finanziamenti per i progetti delle piccole imprese e degli Enti pubblici locali, nonché di promo-commercializzazione delle eccellenze locali sui mercati extralocali. (fonte: sito GAL).