Pedaggi autostradali: bloccati gli aumenti, ma non per tutte le tratte

"Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia ha determinato, condividendo tale iniziativa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di mantenere sulla propria rete l'attuale livello tariffario, senza quindi applicare all'utenza l'incremento sul pedaggio spettante alla concessionaria".

Sarebbero stati congelati quindi gli aumenti dei pedaggi autostradali, annunciati a fine anno. Non è ancora stato sciolto invece il nodo tra l'Anas e Strada dei Parchi, che gestisce le A24-A25 (Roma - l'Aquila - Pescara).

Il Ministero dei Trasporti ha bloccato anche gli aumenti di Autovie Venete, mentre ha autorizzato, un + 2,06% per i pedaggi della A4 Venezia-Padova, passante di Mestre e A57 Tangenziale di Mestre (10 centesimi per le auto e in alcuni casi di 20 centesimi per i mezzi pesanti.

"Autostrade per l'Italia - continua la nota - intende così supportare la crescita e la competitività del Paese mantenendo a proprio carico l'iniziativa per un periodo di sei mesi in un fattivo spirito di collaborazione con il Governo".