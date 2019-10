Ozzano: La.Co srl compie 30 anni e il sindaco consegna una targa

Trent'anni di attività per la LA.CO srl, azienda che fa parte del gruppo Sinermatic e consociata IMA Spa, in via della Grafica a Ozzano. Un traguardo importante festeggiato alla presenza di dipendenti e familiari, con il presidente Andrea Zaccari e l'amministratore delegato Davide Sanmarchi.

Fondata da Valter Conti, ex sindaco del Comune di Ozzano per due mandati consecutivi dal 1995 al 2004, l'azienda è nata e cresciuta nella zona industriale, e fin dall'inizio ha sempre partecipato alla vita pubblica del paese sponsorizzando, nei primi anni, l'Ozzanese calcio, varie iniziative culturali e ancora oggi è uno degli sponsor della locale squadra di basket dei New Fliyng Balls.

Ai festeggiamenti ha partecipato anche l'amministrazione comunale, con il sindaco Luca Lelli e l'assessore alle Attività Produttive Claudio Garagnani, che hanno consegnato al presidente dell'azienda una targa celebrativa.

"Consegnare questa targa - ha spiegato il sindaco Lelli - è stato un onore, un momento di grande emozione ricordando anche colui che ha fondato questa'zienda, cioà Valter Conti, un sindaco molto amato dagli ozzanesi e per me un maestro di vita, colui che mi ha avvicinato alla vita politica del paese e mi ha spronato nell'impegno per il bene del mio paese. Insegnamenti che ho ascoltato e che mi hanno fatto intraprendere ora, la stessa strada tracciata da Valter, diventando sindaco".

A dimostrazione dello stretto legame della La.Co con il territorio, l'azienda ha donato all'Associazione "Amici di Ciagnano Settefonti" un defibrillatore che a breve sarà installato in uno dei tanti percorsi collinari.