Il roadshow di presentazione della seconda edizione di B Heroes ha fatto tappa a Bologna

Nel corso della giornata le startup preselezionate da B Heroes hanno incontrato un team composto da imprenditori, manager d’azienda, business angel ed esperti dell’Innovation Center di Intesa Sanpaolo, specializzati nella selezione di startup da supportare nel percorso di crescita. A supporto di Boost Heroes nella selezione delle startup ad impatto sociale ci sono stati i selezionatori di Endeavor Italia, l’associazione no-profit che ha l’obiettivo di promuovere la crescita economica di lungo periodo attraverso la selezione, il mentoring e l’accelerazione degli imprenditori ad alto potenziale. In apertura, l'intervento di Antonio Danieli, direttore generale di Fondazione Golinelli, che ha illustrato le più recenti attività della Fondazione sul tema dell'innovazione.

Come in ogni tappa, le startup hanno presentato il proprio business ai selezionatori, prima con un pitch pubblico e poi in modalità one-to-one. Con l’obiettivo di individuare le migliori capacità imprenditoriali e valorizzare le migliori competenze, i selezionatori hanno valutato le aziende esprimendo un loro giudizio in una scala da 1 a 5, con particolare focus rivolto al team, al progetto, all’impatto sociale e alla scalabilità.

Le prime nove tappe del roadshow si sono tenute rispettivamente a Milano, presso Cariplo Factory, l’hub di open innovation, CSR e talent management creato da Fondazione Cariplo; a Rimini, presso il TTG Travel Experience; a Venezia, presso gli Spazi Espositivi dell’Università Ca’ Foscari; a Torino, con una due giorni presso l’Innovation Center di Intesa Sanpaolo; a Como, presso il ComoNExT di Lomazzo; a Bari, presso l’Impact Hub; a Roma presso l’Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs; e da ultimo a Firenze, presso la Nana Bianca. I 15 eventi territoriali, nel corso dei quali verranno svolte le prime selezioni delle startup candidate, si protrarranno fino al 23 novembre, coprendo il territorio nazionale. Le imprese selezionate potranno accedere ad un percorso di formazione, coaching ed accelerazione durante il quale verranno effettuate eliminazioni che porteranno all’individuazione dei migliori partecipanti. Come la passata edizione, B Heroes sarà raccontato attraverso un format televisivo che si concluderà con la proclamazione dell’impresa vincitrice, la cui idea imprenditoriale potrà essere supportata da un investimento minimo di € 500.000.

Tito Nocentini, Direttore Regionale di Intesa Sanpaolo: “Come banca il nostro compito principale è dare impulso ai percorsi di innovazione e di eccellenza per favorire la crescita del territorio in cui operiamo. In questo quadro si inserisce, per il secondo anno consecutivo, il sostegno a B Heroes che - insieme alle iniziative formative già avviate nel mese di luglio di quest’anno con AlmaCube, l’incubatore dell’Università di Bologna – vuole stimolare un proficuo confronto tra i giovani imprenditori emiliano-romagnoli e i manager di aziende strutturate e innovative. Dietro le startup, ci sono sogni da realizzare e, come Intesa Sanpaolo, siamo orgogliosi di poter accompagnare questi ‘nuovi’ imprenditori in un percorso di crescita. Un impegno, quello nelle startup, che in questi anni ha visto il Gruppo, attraverso il proprio Innovation Center, far incontrare a 870 ‘nuove’ aziende oltre 10mila investitori in tutto il mondo e raccogliendo fondi per oltre 140 milioni di euro”.



“Siamo felici che il roadshow di B Heroes faccia tappa a Bologna, presso la Fondazione Golinelli – afferma Fabio Cannavale, ideatore di B Heroes - Anche quest’anno aziende affermate ed imprenditori di successo metteranno a disposizione il proprio tempo e la propria expertise per il programma di accelerazione che nel 2018 ha aiutato a crescere alcune tra le migliori start up italiane che hanno raccolto complessivamente finanziamenti per oltre 20 milioni di euro. Per la realizzazione di questo grande successo è stato determinante il supporto del main partner, Intesa Sanpaolo, che ha attivamente sostenuto il progetto permettendone la realizzazione”.