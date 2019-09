Basf, via al nuovo reparto produttivo: "Continuaiamo a puntare sul territorio, con investimenti concreti"

Si è tenuta presso lo stabilimento Basf di Pontecchio Marconi la cerimonia di posa della prima pietra che ha dato il via alla costruzione di un nuovo reparto all’interno del più importante insediamento del Gruppo in Italia.

La cerimonia si è tenuta alla presenza del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini dell’Onorevole Gianluca Benamati, Vicepresidente della Commissione per le Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera e del sindaco di Sasso Marconi Roberto Parmeggiani, accolti da Andreas Riehemann, Amministratore Delegato e Presidente di BASF Italia e da Manuel Pianazzi, Site Director di Pontecchio Marconi.

"L’ampliamento del sito di Pontecchio Marconi, che prevede la realizzazione di un nuovo reparto con un valore di investimenti di oltre 20 milioni di euro, rientra in un più ampio piano di consolidamento del Gruppo Basf in Italia che negli ultimi cinque anni ha realizzato investimenti per 130 milioni di euro nel paese", annuncia il Gruppo, spiegando che "lo stabilimento di Pontecchio Marconi, specializzato in additivi destinati al mondo della plastica, sarà dotato di un nuovo reparto per produrre un innovativo prodotto, cui lo stabilimento ha contribuito anche nella fase di sviluppo, che sarà presentato alla prossima edizione della fiera K in programma a ottobre a Düsseldorf. Il nuovo stabilizzante alla luce fornisce prestazioni particolarmente elevate pensate soprattutto per rispondere alle esigenze dell’agricoltura biologica realizzata in serra."

I lavori per la costruzione saranno ultimati nella secondà metà del prossimo anno, in modo da potere avviare la produzione a partire dalla fine dell’estate 2020.

Andreas Riehemann, Amministratore Delegato e Presidente di Basf Italia ha commentato: “L’ampliamento del sito di Pontecchio Marconi rappresenta un ulteriore momento di consolidamento per Basf Italia. Costruire un nuovo reparto testimonia la volontà del Gruppo di continuare ad investire nel Paese e in Emilia-Romagna in particolare dove oggi lavorano quasi un terzo dei nostri 1400 dipendenti”.

Manuel Pianazzi, Site Manager di Pontecchio Marconi, ha dichiarato: “Il nostro stabilimento negli anni è diventato un centro di eccellenza in Basf in grado di attrarre investimenti che ci consentono di continuare a crescere. Per questo dobbiamo ringraziamo le oltre 330 persone che qui lavorano, le aziende nostre partner che saranno fondamentali anche nella costruzione del nuovo reparto e le istituzioni e le autorità locali che ci supportano quotidianamente. L’augurio è di potere continuare anche nei prossimi anni con progetti sempre più importanti in grado di portare lavoro e ricchezza al nostro territorio.”