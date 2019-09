Pontecchio Marconi, Basf posa la prima pietra del nuovo reparto di produzione

Basf posa la prima pietra del nuovo reparto di produzione dello stabilimento di Pontecchio Marconi. Per l'occasione è stata organizzata una cerimonia , che si terrà venerdì prossimo alle 14, alla presenza di Andreas Riehemann, amministratore delegato di Basf Italia che farà il punto sugli investimenti previsti, ovevro un piano, ricordano da Pontecchio, di diversi milioni di euro.

All'evento prenderanno parte anche il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e Gianluca Benamati, vicepresidente della commissione Attività produttive della Camera.

Il sito di Pontecchio Marconi è parte della divisione Performance chemicals di Basf ed è il più importante del gruppo in Italia. E' specializzato nella produzione di additivi destinati al mondo della plastica, esportati in oltre 50 Paesi nel mondo. Oggi occupa più di 330 collaboratori, su circa 1.400 in Italia. A Pontecchio Marconi nel 2016 è stato inaugurato il laboratorio di Process technology che ha riportato in Italia l'attività di ricerca sui processi produttivi degli stabilizzanti luce.