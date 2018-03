Bellessere System: accordo per i 50 lavoratori a rischio

Bellessere System di Castello d'Argile: azienda e sindacati hanno sottoscritto un accordo per una definizione complessiva della vicenda dei 50 posti di lavoro a rischio. Si profila dunque una soluzione nella vertenza che ha coinvolto i lavoratori dell'azienda dopo che al tavolo metropolitano, è stato firmato un accordo che "salvaguarda i livelli occupazionali e produttivi del territorio".

Bellessere System srl, societa' costituita nel mese di ottobre del 2015 e con sede a Castello d'Argile, lo scorso 18 gennaio ha aperto una procedura di licenziamento collettivo per 50 dipendenti, alla luce di recenti chiusure di rapporti di collaborazione con due aziende fornitrici. Dopo l'annuncio, in febbraio il tavolo si e' riunito due volte. L'altro ieri, azienda e sindacati hanno sottoscritto un accordo per una definizione complessiva della vicenda.

Per i dipendenti della Bellessere coinvolti nella procedura e' prevista sia la possibilita' di un'uscita incentivata che quella di richiedere il trasferimento del contratto di lavoro e continuare l'attivita' lavorativa con la cooperativa Epprofessional, socio di maggioranza della Epcorporate che ha in appalto in via esclusiva e per il prossimo biennio i servizi di vendita e promozione gestiti dalla societa' Armonie del gruppo Mdm Holding.

"È stato un lavoro positivo quello messo in campo dal tavolo di salvaguardia - e' il commento delle istituzioni- da subito cui ci siamo attivati per affrontare un percorso non facile concluso con una soluzione definita grazie all'impegno ed alla disponibilita' delle parti. Riteniamo importante che con questo accordo si sia giunti ad una salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi del territorio".

