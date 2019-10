Comune di Bologna, manovra da 48 milioni: "Aumenta la capacità di riscuotere"

Assistenza handicap e personale dei nidi e delle scuole dell'infanzia (350.000 euro), ripristino degli alloggi di edilizia pubblica (3 milioni), progetto Rock (129.000), miglioramento sismico delle scuole Lavinia Fontana (400.000), lavori su Palazzo D'Accursio (1,3 milioni) e sul Pontelungo (un milione), e poi un aumento di spesa per i lavori di riqualificazione del cinema Modernissimo e del vicino sottopasso (2,1 milioni di euro in più), illuminazione e semafori (370.000 euro), videosorveglianza (105.000), consolidamento della recinzione della Montagnola (200.000), bagni pubblici (450.000 per la gestione ordinaria e 200.000 per nuove toilettes) e gli interventi per migliorare l'accessibilità della città (25.000).

Sono i capitoli di spesa deliberati dalla giunta del Comune di Bologna che ha dunque predisposto l'ultima variazione di bilancio in programma per il 2019, per un totale di 48 milioni di euro: "Sembra un piccolo bilancio, per dimensione e ambito. Sono coinvolti tutti i settori di attività del Comune con un focus chiaro su famiglie e ambiente", dichiara l'assessore al Bilancio, Davide Conte, che ha illustrato la manovra oggi in commissione. "L'aspetto più importante da osservare è che le risorse sono in aumento perchè migliora l'efficienza della macchina comunale e non perchè sono aumentate le tasse e le multe", sottolinea Conte.

Multe +3,6 milioni

Le sanzioni per violazioni al Codice della strada fanno registrare un aumento di 3,6 milioni sugli introiti ma l'assessore ribadisce il concetto: "Le multe non aumentano, ma aumenta la nostra capacità di riscuotere". E' su questo, rimarca Conte, che si concentra lo sforzo dell'amministrazione: "Non ci interessa aumentare le multe così come non ci interessa aumentare le tasse. Ci interessa però che chi deve pagare una multa la paghi e lo stesso vale per le tasse". In questo senso "il nostro bilancio è più equo, non chiediamo più risorse ma facciamo funzionare meglio il Comune", aggiunge l'assessore.

Oltre all'incremento della tassa di soggiorno, la variazione registra anche "un importante aumento delle risorse da dividendi delle partecipate", segnala Conte: 938.000 euro in più'. Inoltre, lievitano le entrate derivanti dalla vendita delle azioni Hera: da 31 a 33 milioni perchè la collocazione sul mercato è stata effettuata "nel periodo migliore di quotazione", rimarca Conte.

Ben nove milioni di euro in due anni vanno sul nodo agenda digitale e tecnologie informatiche: 590.000 euro, in particolare, serviranno a sostituire dopo una trentina d'anni il sistema informativo dell'Anagrafe. Infine, la variazione interessa il servizio mensa e i buoni pasto per il personale (un milione) e il software che supporta la gestione della nuova Ztl ambientale, delle pedonalizzazioni e dei posti auto handicap: 550.000 euro in più. (dire)