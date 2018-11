Black Friday Ryanair, sconti sui voli da Bologna

L'anno scorso Ryanair ha lanciato una settimana di offerte in occasione del Black Friday e per il 2018 si replica, ma "facendo le cose ancora più in grande", come fa sapere la compagnia aerea.

Nel 2017, per il Black Friday Ryanair ha offerto sconti del 20% e tariffe a partire da 19,99 €. "Se vuoi prenotare offerte simili per il prossimo Black Friday - si legge sul sito Ryanair. com - aggiungi questa pagina ai segnalibri e torna il 23 novembre 2018 – Black Friday per acquistare i tuoi voli al miglior prezzo".

Quand'è il Black Friday 2018?

Per l'anno 2018, il Black Friday cadrà il 23 novembre 2018

Cos'è il Black Friday?

In genere, il Black Friday dà inizio alla stagione degli acquisti natalizi ed è il giorno successivo al Giorno del ringraziamento negli Stati Uniti. Molti rivenditori (tra cui Ryanair) offrono prezzi scontati, ma nessun'altra compagnia aerea può competere con Ryanair.

Quando inizieranno le offerte Black Friday 2018 di Ryanair?

Le offerte di Ryanair per il Black Friday 2018 inizieranno a mezzanotte di giovedì 22 novembre e dureranno per 24 ore, ma se non ti accontenti e vuoi acquistare altri voli a prezzi incredibilmente vantaggiosi, tieni d'occhio gli sconti del Cyber Monday.