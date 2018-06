'Smart work' alla Bonfiglioli: lavoro in 'remoto' per 5 giorni al mese

"Smart working," alla Bonfiglioli Riduttori SpA, la grande azienda meccanica bolognese, dove si potrà lavorare in un posto diverso dal solito per cinque giorni al mese.

Continuano a diffondersi nelle imprese bolognesi gli accordi sindacali che mirano a equilibrare tra loro tempi di vita e di lavoro. La Fiom-Cgil si dice soddisfatta: in Bonfiglioli si introdurrà dal 16 luglio prossimo al 21 dicembre, in via sperimentale e volontaria, una nuova modalità di lavoro in armonia alle innovazioni tecnologiche dell'industria 4.0 nell'ambito del piano nazionale di riferimento.

L'accordo potrà essere rivisto, con un preavviso di 30 giorni, e in una prima fase la sperimentazione sarà limitata a quattro aree (Afc, Hr & Organization, Ict e Strategic marketing & communication), ma eventuali altre strutture potranno essere coinvolte in una seconda fase.

La prestazione lavorativa potra' essere effettuata soltanto in orario diurno, tra le 6 e le 20, nei giorni feriali. Ferme restando le otto ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, la prestazione potrà essere anche discontinua. Ai lavoratori saranno comunque garantiti i diritti previsti dalla legge 300-70, dal contratto nazionale e aziendale, con attenzione al tema salute e sicurezza. Per le giornate 'smart' sara' garantito un buono pasto secondo i valori già riconosciuti in azienda. (dire)