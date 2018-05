La trasmissione "Buono a Sapersi" al Mercato delle Erbe: ecco quando

MARCO VALERIO DEL GROSSO, agronomo, illustrerà le principali varietà di melanzane, spiegandone le caratteristiche comuni e gli usi in cucina.

STEFANIA PAPA, esperta in sicurezza nutrizionale, ne analizzerà le proprietà benefiche, consigliando le cotture e gli abbinamenti più salutari.

Il Professor ENRICO CORTESI, Direttore di Oncologia al Policlinico Umberto I di Roma, motiverà come la nanusina, un antiossidante presente nella buccia della melanzana, possa venirci in aiuto nella prevenzione del tumore allo stomaco.

FABIO TACCHELLA, maestro di cucina, mostrerà come preparare tre varianti delle melanzane ripiene. Gli farà eco il collega GUERRINO MACULAN, che, invece, proporrà gustosi involtini di melanzane.

Non mancherà un collegamento in diretta con l’inviato IVAN BACCHI, ospite di un’azienda agricola di Gallipoli (LE), dove si coltivano melanzane.

Spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, CLAUDIO GUERRINI, dai banchi del “Mercato delle Erbe” di Bologna.