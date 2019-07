Camst vende Gastronomia Italiana: si parla di 15 licenziamenti, lavoratori in sciopero

"Assenza di un progetto industriale - che - ha causato tra i lavoratori coinvolti una crescente e diffusa preoccupazione". Lo scrive FLAI-CGIL in una nota dopo la vendita di "Gastronomia Italiana", società controllata da Camst che prepara e distribuisce prodotti di gastronomia freschi, a un gruppo milanese, che ha immediatamente richiesto l’apertura di un tavolo di crisi "ponendo come elementi prioritari da discutere, presidiare e chiarire, la corretta applicazione del verbale di accordo siglato in data 26-10-2016, dove Camst si impegnava a garantire la continuità industriale e il tema della garanzia occupazionale con particolare riferimento agli esuberi dichiarati", che sarebbero 15 su 66 lavoratori.

Le Istituzioni del territorio hanno prontamente convocato le parti, per il 24 luglio 2019 alle ore 11.30, al fine di poter favorire una soluzione positiva della vertenza e da oggi 24 luglio viene indetto a far data da oggi,lo stato di agitazione che come prima iniziativa prevede lo sciopero per l’intera giornata. I lavoratori sono in presidio dalle 10.30 in via Zamboni, sotto la sede della Città Metropolitana.

"La Regione vada al tavolo per scongiurare i 15 licenziamenti" chiede Sinistra italiana alla giunta Bonaccini, dopo l'annuncio di cessione delle quote della società. Il consigliere regionale Igor Taruffi chiede di monitorare la vertenza e di partecipare al tavolo convocato nella sede della Città metropolitana. "La 'new company', a detta dei sindacati e delle Rsu, sarebbe tutta ancora da definire ma l'unica scelta già dichiarata è quella di licenziare ben 15 lavoratori sugli attuali 66".