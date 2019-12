Casa, classifica Sole 24 ore: Bologna è la sesta per caro-affitti

Un appartamento in affitto a Bologna costa, in media, 1.165 euro: è la sesta città più cara d'Italia. E' uno dei dati che emerge dal rapporto 2019 de 'Il Sole 24 ore'.

Nella classifica generale si posiziona al 14esimo posto (sette in meno rispetto all'anno scorso) e, dopo Milano e Firenze, è la terza 'smart city' d'Italia, ma è alto il livello dei prezzi per abitare sotto le Due Torri. Per quanto riguarda il 'caro affitti' per gli studenti universitari.

Bologna si posiziona al 102mo posto (su 107 città) per canone medio di locazione al mese (valutati su appartamenti di 100 metri quadri in zona semicentrale), fanno 'peggio' soltanto Bolzano, Firenze, Venezia, Roma e Milano, quest'ultima è sia la città con la qualità della vita più alta che quella più costosa d'Italia, con una media di 1.755 euro di affitto al mese. Bologna si classifica al quinto posto in classifica per il 'prezzo medio di vendita delle case' con una media di 3.550 euro al metro quadro.