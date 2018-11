Inaugura il centro logistico a Castel San Pietro: 36 nuovi posti di lavoro

Il 15 novembre alle 17.30 a Castel San Pietro Terme (BO), taglio del nastro per il nuovo magazzino frutto di un accordo tra Aster Coop (cooperativa attiva da 40 anni nella logistica di magazzino) e Centrale Adriatica (la società cooperativa che si occupa della logistica per le cooperative di consumatori di Alleanza 3.0). Si tratta di un Centro per lo stoccaggio, la preparazione e la distribuzione, che si estenderà su 10.000 mq. e gestirà 5 milioni di colli di prodotti, a servizio dei negozi di Coop Alleanza 3.0. Lo riferisce il Comune di Castel San Pietro.

"La nascita di questo nuovo centro logistico - afferma il sindaco di Castel San Pietro Terme, Fausto Tinti - rappresenta un importante segnale di fiducia nel nostro territorio da parte dell'imprenditoria cooperativa, che sceglie di investire e creare nuovi posti di lavoro nel nostro Comune".

Il centro, in via Henry Ford n. 9, occuperà 36 lavoratori, la maggioranza dei quali, ha effettuato 40 ore di formazione in aula per essere debitamente formati ed informati sulle procedure di sicurezza, di qualità e su quelle operative.

Aster Coop, che ha sede legale a Udine ed è attiva dal 1976, è specializzata nella logistica ed è punto di riferimento nazionale per il settore. Opera prevalentemente in Veneto, in Friuli-Venezia Giulia, in Emilia-Romagna ed anche in Lombardia, occupa 866 Lavoratori con un valore della produzione di 40 milioni di euro, con una previsione di crescita stimata a 45 milioni di euro.