Centergross al Gallery international fashion trade show di Düsseldorf

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Dopo il recente successo riscosso a Panorama Berlin, il maggiore distretto di fast fashion made in Italy d’Europa è già pronto per la prossima edizione di Gallery Düsseldorf, la fiera esclusiva per le ordinazioni, i brand premium e i marchi di design di alta qualità, capace di calamitare ogni anno oltre 6 mila visitatori business da 48 nazioni e rappresentare oltre 800 brand. Da sabato 26 a lunedì 28 gennaio 2019, Centergross sarà tra i protagonisti dell’appuntamento all’interno del suo spazio espositivo (stand G50) dove saranno rappresentati gli oltre 400 brand moda che fanno del polo italiano una delle maggiori realtà produttive di fast fashion a livello internazionale, con una media di 10.000 accessi al giorno e un giro di affari di circa 5 miliardi di euro di fatturato annuo. I visitatori avranno l’occasione di conoscere da vicino le particolarità di questo polo, che in poco più di 40 anni di attività ha saputo affermarsi all’interno di un contesto italiano e internazionale particolarmente fertile. Centergross, infatti, si sviluppa su una superficie di 1 milione di metri quadrati dislocati alle porte di Bologna, uno dei principali snodi stradali e ferroviari italiani, con l’Aeroporto Guglielmo Marconi in costante sviluppo. Siamo nel cuore dalla Fashion Valley d’Italia, una regione che vanta quasi 37mila imprese nei settori creativo e della moda con un’occupazione di oltre 150mila persone. Uno scenario all’interno del quale Centergross è un interlocutore trainante e dove il comparto moda - con oltre 6.800 realtà e 44mila addetti ai lavori - riveste un ruolo fondamentale come ambasciatore del made in Italy nel mondo. A sottolineare il binomio tutto italiano Fashion&Food, nei giorni di fiera, lo stand sarà animato da degustazioni culinarie alla scoperta delle specialità gastronomiche italiane e locali. «Abbiamo delle ottime aspettative per questa edizione di Gallery Düsseldorf, la seconda a cui partecipiamo come Centergross – spiega la presidente, Lucia Gazzotti –. Una conferma della vocazione internazionale del nostro polo e delle oltre 600 aziende che rappresentiamo e della volontà di continuare a investire sul mercato tedesco, attualmente per noi il più rappresentativo a livello di incoming proveniente dai Paesi europei». Centergross Polo d’eccellenza dedicato al pronto moda tra i maggiori in Europa, Centergross si sviluppa in un’area di 1 milione di metri quadrati alle porte di Bologna. Fondato nel 1977, raccoglie oltre 600 aziende e 6.000 lavoratori. Il volume complessivo di affari, che ne fa una delle aree di maggiore fermento per il settore moda made in Italy a livello internazionale, è di 5 miliardi di euro l’anno, con una media di presenze di 10.000 buyers al giorno, provenienti per il 60% dai mercati esteri, in particolare da Asia, Europa, Stati Uniti e Medio-Oriente. www.centergross.com Gallery Düsseldorf Areal Böhler 26 / 28 gennaio 2019 stand G50 www.gallery-duesseldorf.com