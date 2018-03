Gli incidenti calano e il costo RC auto aumenta: la denuncia di Codacons

Tornano ad aumentare le tariffe rc auto In Emilia-Romagna, anche se gli incidenti sono dimuiti,con minori costi a carico delle compagnie di assicurazione.

La denuncia arriva da Codacons, che oggi ha diffuso un rapporto sulla base dei dati Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) e Istat.

Assicurare un’auto in Emilia Romagna costa oggi mediamente 422,4 euro all’anno (contro una media nazionale di 420 euro) con una crescita delle tariffe del +2,3% rispetto al trimestre precedente: "Un rincaro che non appare giustificato, considerato che nella regione, in base agli ultimi dati Istat disponibili e riferiti al 2016, rimangono sostanzialmente stabili gli incidenti stradali, mentre il numero di vittime della strada si riduce sensibilmente con un decremento del -5,8% e cala anche il numero di feriti (-0,8%)", sotiene l'associazione consumatori.

COSTI RC AUTO PER PROVINCIA. Bologna è la città più cara (465,5 euro), seguita da Rimini (452,8 euro), Ravenna (439,0 euro), Reggio Emilia (420,2 euro), Modena (411,1 euro), Parma (399,8 euro), Forli-Cesena (399,5 euro), Piacenza (388,9), Ferrara (376,8), a dimostrazione delle forti differenze che si registrano all’interno della stessa regione.

"Il comparto assicurativo rimane uno dei settori più delicati per i consumatori, sia perché incide in modo evidente sui bilanci delle famiglie, sia perché è assai difficile districarsi nel caos di tariffe, offerte, condizioni, contratti e clausole e far valere le proprie ragioni di fronte ai colossi assicurativi" fa notare Codacons che ricorda la possibilità di "usufruire dello scudo legale messo a disposizione dall’associazione: una copertura assicurativa che difende anche dalle stesse compagnie di assicurazioni, perché copre le spese per l’assistenza giudiziale e stragiudiziale, senza alcuna franchigia né numero massimo di sinistri, per controversie che includono una moltitudine di settori, tra cui telefonia, banche, energia e le stesse assicurazioni".