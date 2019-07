Oscar green Emilia-Romagna, menzione speciale per Coldidattica

L’associazione di fattorie didattiche Coldidattica si è aggiudicata la menzione speciale “Fare rete” dell’Oscar Green 2019 per l’Emilia Romagna, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa per valorizzare il lavoro dei tanti giovani che hanno scelto l’agricoltura per il proprio futuro.

La consegna è avvenuta nel corso della serata che si è tenuta a Bologna alla presenza del presidente di Coldiretti Emilia Romagna, Nicola Bertinelli, dell’Arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi e del presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

Promossa da Coldiretti, Coldidattica nasce nel 2017 per realizzare iniziative e attività che esprimano e divulghino appieno il valore e la dignità dell’agricoltura, rendendo evidente il suo fondamentale ruolo per la tutela dell’ambiente, del territorio, delle tradizioni e della cultura dell’Emilia Romagna, con particolare attenzione alla salute e alla sicurezza alimentare.

A Coldidattica aderiscono attualmente 27 aziende che grazie all’associaizone hanno un'opportunità di crescita e qualificazione professionale attraverso 80 percorsi didattici già avviati e legati a produzioni tipiche della regione Emilia Romagna.

A premiare il presidente dell’associazione, il monghidorese Andrea Degli Esposti, è stata la presidentessa di Coldiretti Bologna, Valentina Borghi. "Sosteniamo Coldidattica – ha detto la Borghi – perché crediamo nel valore della sua missione, quello di sostenere l’innovazione, mantenendo vive le tradizioni".