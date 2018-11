Come trovare un noleggio auto economico

L’auto è certamente il mezzo che permette di muoversi e viaggiare nel modo più libero ed autentico, ma non sempre è facile trovare la soluzione adatta alle proprie esigenze, ad un prezzo vantaggioso. Gli esperti del motore di ricerca di noleggio auto Liligo , fra i più importanti comparatori del settore in Europa, ci vengono in aiuto con alcuni suggerimenti utili e consigliandoci alcune buone abitudini da tenere a mente per trovare un noleggio auto conveniente, su misura per il proprio viaggio.

Scegliere l’auto giusta

Prima di scegliere la categoria dell’auto che si vuole noleggiare, gli specialisti di Liligo consigliano di valutare attentamente apposite variabili, come il numero di persone che viaggeranno all’interno del mezzo ed il numero delle valige che si trasporteranno. Inoltre, un elemento importante è il tipo di viaggio che si intende affrontare e la tipologia delle strade percorse. Avendo chiare le caratteristiche del tipo viaggio che si vuole intraprendere, sarà più semplice selezionare la categoria di auto che meglio risponde alle proprie esigenze di viaggio.

Informarsi sugli orari

È importante essere a conoscenza degli orari di apertura e di chiusura del luogo di ritiro o di consegna dell’autovettura, soprattutto se si pianifica di ritirare o consegnare il mezzo durante il fine settimana, nelle ore notturne o nei giorni festivi. Il cliente deve essere consapevole che i noleggi avvengono su base di 24 ore e la consegna dell’auto in ritardo comporta l’addebito di un’ulteriore giorno di noleggio.

Controllare attentamente i termini e le condizioni

Per tutelarsi a pieno, prima di firmare il contratto, gli esperti di Liligo consigliano di controllare attentamente i termini e le condizioni riportate nel contratto, ovvero ciò che è incluso nel prezzo e tutti gli extra da pagare, ma anche le coperture assicurative della vettura. L’ideale è controllare e comparare, prima di procedere con la prenotazione del veicolo, il prezzo del noleggio delle varie compagnie, al netto di tasse ed oneri fiscali.

Tenere gli occhi aperti

Prima di noleggiare l’autovettura, i turisti verificano le condizioni del mezzo con un addetto della compagnia di autonoleggio. Il suggerimento del portale Liligo è di prendere nota di ogni eventuale ammaccatura, graffi e piccoli difetti già presenti sull’auto, e di confrontare il documento dei danni sia prima del noleggio che alla fine, così da evitare di incorrere in ulteriori costi aggiuntivi.

Non perdere di vista l’estratto del conto bancario

Una volta terminata la transazione per l’acquisto del noleggio, si esorta i clienti a controllare le spese addebitate ed evitare spiacevoli situazioni. Se vengono notati dei costi inattesi, bisognerà contattare immediatamente la società di autonoleggio e sollecitare maggiori chiarimenti.

