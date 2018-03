Bilancio 2017, il Comune presenta i conti: 'Avanzo di 60 milioni'

Il Comune di Bologna chiude i conti del 2017 con un avanzo di quasi 60 milioni di euro (2,5 in più rispetto all'anno precedente) che viene destinato "a cura della città, opere pubbliche e investimenti informatici", sintetizza l'amministrazione, dando notizia dell'approvazione del consuntivo in Giunta (l'ok finale spetterà al Consiglio).

"L'avanzo è un metro fondamentale per misurare la correttezza dei conti del Comune: infatti i nuovi principi contabili- scrive Palazzo D'Accursio- impongono che nel bilancio siano previste solo le entrate certe e, invece, le spese probabili. Pertanto se si mettono a segno maggiori entrate (per esempio attraverso il recupero dell'evasione, a quota 5,9 milioni) o se a consuntivo si sono riuscite a ottenere minori spese, allora si genera l'avanzo, che può essere vincolato, libero, o destinato agli investimenti".

Commenta il sindaco Virginio Merola: "Continua la buona gestione del bilancio del nostro Comune e sono orgoglioso di aver approvato in Giunta entro marzo il consuntivo 2017 mentre tanti altri Comuni sono ancora alle prese con il bilancio preventivo del 2018, che noi abbiamo approvato a dicembre scorso, e ringrazio in particolare l'assessore al Bilancio, Davide Conte, per il lavoro che sta svolgendo". Le minori spese e le maggiori entrate, "sia recuperate dall'evasione e sia ottenute grazie alla nostra capacità di attrarre investimenti, contributi e finanziamenti, soprattutto europei, con i quali cambieremo il volto di Bologna- aggiunge Merola- ci permettono maggiori investimenti in qualita' e cura diffusa della nostra città".

Capitolo multe. Nel bilancio 2017 si segnala "un incremento delle sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale per 19 milioni di euro", scrive l'amministrazione. La cifra citata "comprende anche gli anni precedenti: l'incremento infatti- continua Palazzo D'Accursio- è dovuto in parte a notifiche per circa cinque milioni relative al 2016 che sono slittate al 2017 e quindi valgono il doppio, dieci milioni".

Pertanto, "la differenza effettiva delle contravvenzioni 2017 rispetto al 2016 è quindi di circa nove milioni", spiega l'amministrazione comunale.

Nel dettaglio, la parte di avanzo vincolato ammonta a 25,9 milioni; 10,2 milioni sono avanzo destinato agli investimenti; 23,9 milioni sono avanzo libero.

L'avanzo vincolato comprende 600.000 euro di fondi al sostegno delle abitazioni, l'imposta di soggiorno (poco piu' di un milione), 633.000 euro di investimenti sui sistemi di controllo della Municipale, che in larga parte andranno a finanziare la nuova Centrale radio operativa. I 10,2 milioni di avanzo destinato agli investimenti comprendono due milioni di accantonamenti rimasti dal 2016 e circa 800.000 euro di accantonamenti del 2017. Rimangono 7,4 milioni che saranno destinati cosi': due milioni per la riqualificazione della pubblica illuminazione; 4,8 milioni per il global service che permette i lavori straordinari sulla cura della città, soprattutto per quanto riguarda le strade; 600.000 euro per incarichi di progettazione (ma il totale di questa voce sarà il doppio, perché altri 600.000 euro arrivano dall'avanzo libero). Alla parte libera dell'avanzo fanno capo le risorse destinate alla gestione delle nevicate (1,6 milioni) o quelle che andranno nell'informatica, ambito sul quale il Comune ha deciso di destinare 2,2 milioni.

Oltre alla sostituzione dei terminali "Dimmi!", per renderli "più moderni e compatibili con le nuove tecnologie", con questi fondi è in programma anche il pensionamento delle vecchie centraline fax e poi "la sostanziale revisione tecnologica della centrale telefonica di Palazzo D'Accursio: l'attuale centrale analogica- spiega il Comune- sarà sostituita dalla piùmoderna tecnologia digitale, con benefici sia per gli utenti interni che esterni". Sempre dall'avanzo libero derivano 7,7 milioni per i progetti contenuti nell'adeguamento 2018 del piano dei lavori pubblici.



Tra i progetti si segnalano: riqualificazione del Cassero di Porta Santo Stefano (300.000 euro); manutenzione del coperto del Teatro Comunale (250.000 euro); rinnovo delle alberature (200.000 euro); riqualificazione delle aree attrezzate con giochi in parchi e giardini (500.000 euro); messa in sicurezza e ampliamento del parcheggio Staveco (1,5 milioni); interventi di miglioramento sismico nelle scuole (1,25 milioni); demolizione e bonifica delle scuole Carracci (550.000 euro). Infine, il Comune ha destinato 2,88 milioni di euro al fondo per il rinnovo del contratto dei suoi dipendenti.

Le entrate correnti nel 2017 hanno toccato quota 574,8 milioni (29,6 milioni in più rispetto al rendiconto 2016), riferisce il Comune, ricordando che "per le principali entrate tributarie e per le tariffe dei proventi dei servizi non è stato introdotto alcun aumento. E' stata invece elevata da 12.000 a 13.000 euro lordi la soglia di esenzione dall'addizionale Irpef". Sul fronte tributario, gli incrementi più significativi derivano dal recupero dell'evasione, che va a quota 5,9 milioni di maggiori entrate. Incidono anche i contributi dell'Unione europea per i progetti Rock (7,4 milioni), Salus W Space (2,5 milioni) e da contributi dallo Stato per interventi di accoglienza e integrazione per immigrati e minori stranieri (5,1 milioni).

Infine si evidenziano maggiori entrate da dividendi per 2,1 milioni e maggiori recuperi di esercizi precedenti per due milioni per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche.

Le spese correnti ammontano invece a 514,5 milioni di euro, con un incremento di 11,2 milioni rispetto al rendiconto 2016. "Si segnala la riduzione delle spese di personale di circa 5,8 milioni di euro- scrive il Comune- dovuti prevalentemente al permanere nel 2017 del blocco del turnover al 25%. (PAM/DIRE)