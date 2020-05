Supporto al commercio locale: 250 le aziende già registrate nella nostra 'mappa'

L'emergenza Coronavirus ha stravolto la quotidianità delle aziende in tutti i settori. Tanti coloro che, da più di un mese a questa parte hanno deciso di convertirsi al delivery e aderito all'iniziativa di BolognaToday che poco più di un mese fa avviava un progetto per sostenere gratuitamente le realtà che non si sono arrese, aprendosi anche a strade nuove. Come ad esempio la consegna a domicilio nella quale si sono buttati anche i settori più impensabili prima di questa emergenza Covid-19.

I numeri

Dai ristoranti agli alimentari, dai negozi di detersivi alle profumerie, dalle enoteche alle cartolerie. Tante le realtà che hanno inserito la loro scheda attraverso il form dedicato per promuovere e far conoscere i loro servizi di consegna a domicilio.

L'articolo con cui abbiamo lanciato l'iniziativa ha prodotto in un mese olte 31mila visualizzazioni, oltre 20 mila visite sono state rilevate sulle 250 aziende già inserite e circa un migliaio le telefonate ricevute. Numeri più che positivi.

Le categorie più cercate

Il settore alimentare è stato quello più cercato dagli utenti in questo mese di iniziativa. I bolognesi richiedono servizio delivery soprattutto a ristoranti, forni, salumerie, gelaterie.

Hanno scelto di rendere visibile la propria realtà grandi e piccoli esercizi bolognesi, dai box dei mercati, fino ai ristoranti. Ad affidarsi a BolognaToday sono state anche alcune realtà storiche da La Vecchia Malga a Majani, fino insegne come il Wolf e il Bar Billy. Segno che anche chi è un'istituzione a Bologna ha scelto di intraprendere la sconosciuta strada del delivery per sopravvivere.

Tante le aziende coraggiose che hanno tentato la strada del delivery da inizio emergenza ad oggi. Come BolognaToday ha potuto constatare, tanti sono anche coloro che, molto probabilmente, senza Covid, al servizio a domicilio non ci avrebbero mai pensato, come cartolerie, profumerie, negozi di animali, pub e bar.

Una mappa per le realtà che "resistono"

Una mappa sorprendente, quella che BolognaToday ha potuto disegnare in questo mese. Una mappa che è sinonimo di coraggio, speranza, voglia di farcela. Ecco quali i settori:

Alimentari/Ortofrutta

Macellerie

Pescherie

Enoteche e vendita bevande

Vendita Cafè

Ristoranti

Pizzerie

Gelaterie

Pasticcerie

Assistenza Pc e informatica

Servizi Auto

Ferramenta, edilizia, arredamento

Abbigliamento e riparazione indumenti

Lavanderie

Cartolerie, tipografie

Librerie

Profumerie, detersivi, casalinghi

Ottica e fotografia

Psicologi e studi medici

Farmacie ed erboristerie

Fiorai e vivai

Negozi per animali

