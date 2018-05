Ciclofattorini e portali web, Lombardo annuncia: "Il 31 firmiamo carta dei riders'

Accordo in vista per la vertenza riders. Ad annunciarlo è l'assessore al lavoro Marco Lombardo, durante una intervista a Radio Anch'io: "Le piattaforme digitali devono crescere ma senza abbassare le tutele dei lavoratori. E dopo due mesi di negoziazione sono contento di annunciare che il 31 maggio firmeremo la carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano con rider, organizzazioni sindacali e piattaforme che hanno dato la disponibilità. E sarà il primo accordo europeo sul tema del delivery food".

La carta, ha spiegato Lombardo, contiene "doveri e diritti di informazione, diritti a un compenso equo e dignitoso, la non discriminazione per il recesso, la tutela dei dati personali, il diritto alla salute e alla sicurezza, quindi un obbligo di assicurazione non solo per i lavoratori ma anche per i terzi".