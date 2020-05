Covid, via al "Decreto Rilancio", la conferenza stampa del presidente Conte|VIDEO

260 articoli che dovrebbero far ripartire l'economia italiana, dopo la batosta dell'emergenza sanitaria. Il consiglio dei ministri in serata ha dato il via libera al "decreto rilancio", risorse per 55 miliardi, pari a "due manovre finanziarie" ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa "il vostro grido di allarme non c'è mai sfuggito". La parola ora passa al Parlamento.

