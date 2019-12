Contributo per l’affitto, graduatoria pronta per marzo 2020

Sono state 1794 le domande presentate per ottenere un contributo per l’affitto. Come fa sapere il Comune di Bologna, il 18 dicembre si sono chiusi i termini del bando che assegnerà un contributo pari ad un massimo di tre mensilità del canone di locazione, per un importo comunque non superiore a 2.000 euro per nucleo familiare (la disponibilità è pari a circa 1.500.000 di euro).

Chi ha presentato domanda

Il 67% è di cittadinanza italiana e il 33% è di cittadinanza straniera. Il 58% dei nuclei che hanno fatto domanda ha almeno un minore a carico e il 25% è composto da giovani coppie con meno di 35 anni; entrambi questi requisiti sono premiali nell’elaborazione della graduatoria che si concluderà entro il 18 marzo 2020 con la pubblicazione.

"L’Amministrazione Comunale - scrive Palazzo D'Accursio - è già al lavoro per il nuovo bando del contributo affitto che verrà pubblicato nella prossima primavera".