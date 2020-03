Coronavirus, tanti stranieri tornati a casa. Bonaccini: "Mancano lavoratori nei campi"

Scarseggiano i lavoratori stagionali, soprattutto di origine straniere, nei campi dell'Emilia-Romagna e non è cosa da poco perchè i prodotti agricoli potrebbero non essere raccolti. A rilanciare il problema è il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, durante la diretta Facebook di questo pomeriggio. "Oggi in agricoltura sono tornati a casa loro tantissimi lavoratori stranieri- segnala Bonaccini- che difficilmente ritorneranno qui, anche per paura di ammalarsi".

Per questo il settore agricolo "lancia un grido d'allarme- spiega - legato al fatto che rischiano di non trovare chi va a raccogliere i prodotti. Quindi oltre al danno, la beffa". La Regione ha quindi deciso di affrontare la questione dei lavoratori stagionali, non solo quindi in agricoltura ma anche nel commercio e nel turismo. "Non abbiamo ancora deciso risorse da stanziare- afferma Bonaccini- perchè non sappiamo come e con quanto il Governo interverrà. Ma andremo a interloquire con le categorie economiche di riferimento per immaginare quale possa essere l'impegno che la Regione può mettere in campo". (dire)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.