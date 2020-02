Effetto Coronavirus, guide turistiche a riposo forzato: "Gite scolastiche e visite annullate"

Fra gli effetti dell'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus ci sono anche degli stop forzati ad alcune professioni. Oltre alla chiusura delle scuole e delle lezioni all'università per tutta la settimana, anche musei e luoghi di cultura sono rientrati nell'ordinanza e restano quindi chiusi. Evidente che il settore turistico dunque rientri in quelli che avranno ripercussioni di tipo economico.

E non si parla solo al futuro perchè come spiega la guida turistica bolognese Anna Brini: "Gite scolastiche e visite guidate di italiani in giro in Italia sono già state annullate, almeno per quanto mi riguarda. Molte cancellazioni già una settimana fa e poi, con l'ordiananza di ieri lo stop forzato per me e per i miei colleghi".

"Ma i provvedimenti sono più che giusti - precisa Brini - semplicemente penso che forse si poteva agire prima piuttosto che mettere queste 'pezze' un po' all'italiana quando i buoi sono già scappati. Potevamo per esempio indossare le mascherine già da tempo. Io, visto che sono a rischio ho cominciato a farlo da un po' e nei prossimi giorni avrò dei clienti provenienti dall'Asia, che seguirò adottando le procedure di prevenzione che ben conosciamo".

"Noi guide turistiche non abbiamo mai rifiutato dei clienti cinesi nonostante il panico che da giorni dilaga - continua ancora Anna Brini - ma adesso dovremo affrontare una crisi lavorativa se le cose restano così. Ripeto che la tutela è d'obbligo, ma la preoccupazione per i liberi professionisti del settore c'è e non è affatto irragionevole".

Anna Brini è laureata in Lingue e Letterature Straniere "cum laude" presso l'Università di Bologna. Naturalmente non mi mancano le abilitazioni alle professioni di Guida Turistica, Accompagnatore e Guida Ambientale-Escursionistica in lingua inglese e francese.Collabora da sempre con tutte le maggiori istituzioni, Comune, Musei, Università, Parchi, Associazioni.