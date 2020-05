Coronavirus, decreto rilancio. Merola: "Importante, ma i soldi ai comuni non bastano"

"L'importante e che questo benedetto decreto sia approvato", ma i 3,5 miliardi destinati a Comuni, Province e Città metropolitane "è gia' evidente che non basteranno".

Così il sindaco Virginio Merola, commentando la bozza del "decreto rilancio": "In queste ultime ore stiamo insistendo perchè si comprenda che è opportuno non fare pagare la Tari, ma per non farla pagare, in particolare ai ristoratori e alle altre persone che hanno dovuto chiudere le attività- afferma Merola- chiediamo che siano riconosciuti 600 milioni da parte del Governo".

Poi c'è il tema dei mancati introiti della tassa di soggiorno: per Bologna il problema pesa "un po' meno" che per altre città, rileva il sindaco "la priorità è che il decreto sia approvato e diventi operativo", sapendo che "abbiamo già ottenuto che su questi punti, comunque vada, andremo a ragionare in sede di conversione in legge". Il confronto sulle risorse, insomma, dovrà proseguire anche dopo l'approvazione del dl. Per quanto riguarda invece le misure da adottare per la riapertura delle attività, "siamo pronti ad obbedire con la consueta ragionevolezza, nel senso che ci aspettiamo linee guida nazionali non ambigue- afferma Merola- e comportamenti coerenti delle Regioni. La nostra finora ci ha ascoltato più che volentieri, confidiamo che questo avvenga anche a livello nazionale". Su questo tema l'amministrazione interverrà piu' nel dettaglio il 14 maggio: l'assessore Matteo Lepore (Cultura, Turismo, Sport) annuncia infatti una conferenza stampa.

Il "Decreto Rilancio" in breve

250 articol per la legge che dovrebbe rilanciare appunto l'economia italiana, sopo la batosta dell'emergenza sanitaria: 55 miliardi, come due manovre, due leggi di bilancio, in pratrica.

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annunciando le misure approvate

Nel testo che sarà pubblicato nelle prossime ore sono contenute molte delle anticipazioni di cui abbiamo parlato in questi giorni. Tra i principali interventi si annoverano:

l'introduzione del reddito di emergenza;

aiuti a fondo perduto e sconti fiscali;

bonus di 600 euro per gli autonomi ad aprile e maggio;

bonus vacanze di 500 euro per isee minore di 40mila euro;

stop alla prima rata Imu per alberghi e stabilimenti balneari;

stop alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;

da 2mila e 40mila euro di contributi per le imprese;

aiuto fino al 60% per il pagamento degli affitti;

finanziamenti per l'abbassamento delle bollette delle utenze;

bonus bici (per l'acquisto di biciclette o monopattini) fino 500 euro e 60% del costo;

fondi per la ricerca e l'assunzione di 4mila ricercatori e 78mila docenti;

ecobonus e sisma bonus esteso fino al 110%;

sanatoria per la regolarizzazione temporanea dei migranti che lavorano in Italia: viene regolarizzato chi ha un permesso di soggiorno scaduto, ovvero colf, badanti e lavoratori agricoli. Queste persone possono chiedere, senza un datore di lavoro che li accompagni, un permesso di soggiorno temporaneo. Se esibiscono un rapporto di lavoro passato in agricoltura, possono ricevere un permesso di lavoro per 6 mesi;

l'infermiere di famiglia (o di comunità) e investimenti in servizi domiciliari;

