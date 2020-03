Lamborghini, l'azienda di Sant'Agata chiude per due settimane

Chiude per due settimane la fabbrica di Sant'Agata Bolognese di Lamborghini. Lo conferma in un'intervista a 'La Repubblica' l'amministratore delegato della casa del Toro, Stefano Domenicali, spiegando che lo stabilimento rimarrà chiuso fino al 25 marzo. Domenicali assicura che non c'e' stato nessun caso di contagiati tra i dipendenti, ma che, data la situazione, era necessaria una "scelta forte" a tutela dei lavoratori.