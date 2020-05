Coronavirus, l'assessore al lavoro: "Se si rispettano le regole, aperture anticipate"

"Le verifiche ed i controlli nei luoghi di lavoro stanno dimostrando che le misure di sicurezza adottate dalle aziende del nostro territorio, in accordo con le organizzazioni sindacali, stanno funzionando" quindi "dimostrando che con queste non ci saranno contagi nelle prossime due settimane nei luoghi di lavoro, sarà possibile anticipare al 18 maggio la riapertura delle attività per le quali il riavvio è previsto dopo l'1 giugno".

Anche l'assessore al Lavoro del Comune di Bologna, Marco Lombardo, dopo il presidente della Regione Stefano Bonaccini vede con favore la possibilità di qualche apertura anticipata.

Sono infatti positivi i dati sui controlli fatti in questi giorni dall'Ausl e dall'Ispettorato del lavoro nelle aziende bolognesi per verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza. Del resto, ha detto nel corso della commissione Attività produttive di oggi, 6 maggio "la sicurezza deve diventare uno dei punti fondamentali attraverso i quali ricostruire il sistema produttivo. La sinergia tra la scrittura delle check-list nel tavolo metropolitano sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e le attività di ispezione e controllo sono fondamentali per garantire la ripartenza dell'economia. Non possiamo permetterci di procedere a singhiozzo con aperture e chiusure. La sicurezza nei luoghi di lavoro deve diventare un bene comune di tutti", conclude.

"L'Emilia-Romagna è ripartita, ma guai ad abbassare la guardia - aveva detto Bonaccini - solo rispettando tutti insieme le regole sarà possibile uscirne, aprendo le attività ancora chiuse in anticipo se la curva dei contagi dovesse continuare a scendere". (dire)