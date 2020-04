Coronavirus, guanti e mascherine ai riders: lo dice il giudice

"Consegnare immediatamente" a un rider che ha fatto ricorso "i dispositivi di protezione individuale"; vale a dire "mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino, in quantità adeguata e sufficiente allo svolgimento dell'attività lavorativa". Lo ha stabilito, con un decreto 'inaudita altera parte' (senza ascoltare la parte avversa - ndr) il giudice del Tribunale del lavoro di Bologna, Chiara Zompi.

Esulta il sindacato "Riders Union Bologna": "Dal triburnale prima vittoria dei lavoratori contro Deliveroo", la piattaforma di consegne del cibo a domicilio "sulla scia di quanto disposto dalla precedente pronuncia del Tribunale di Firenze nei confronti di Just Eat. Ciò è avvenuto in seguito al ricorso presentato da un lavoratore da noi assistito", scrivono sul profilo Facebook, pubblicando anche il testo della sentenza.

"Denunciamo sin dall'inizio dell'epidemia la totale latitanza delle aziende nel mettere in sicurezza il nostro lavoro e, mentre siamo costretti ad assistere alle squallide comparsate su televisioni e social dei manager delle piattaforme che scaricano ogni responsabilità sui riders, minacciando di intervenire contro i lavoratori inadempienti rispetto alle disposizioni, i tribunali, da Bologna, a Firenze e Roma, danno a noi la ragione - continua il sindacato bolognese - Questo provvedimento ribadisce l'inadempienza delle multinazionali del food delivery e ci mostra una volta di più come per un mese abbiano attentato alla salute pubblica, sfruttando i lavoratori sotto il ricatto del dimezzamento delle statistiche e delle tariffe misere del cottimo; da parte nostra abbiamo anche ribadito la nostra posizione, presentando delle proposte alle Commissioni del Consiglio Comunale. La nostra lotta per la salute e la sicurezza continua: è inammissibile che le grandi piattaforme multinazionali continuino a fregarsene. Per loro infatti non siamo dipendenti, ma pedine intercambiabili e senza diritti. Continueremo a rifiutare questo modello di business, le nostre azioni di autotutela andranno avanti e utilizzeremo tutti gli strumenti a disposizione sino a quando non avremo ottenuto ciò che ci spetta. Non per noi ma per tutt*".

