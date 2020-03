Effetti Coronavirus, l'agente viaggi: "Problemi solo con alcuni paesi, i tour operator rimborsano"

L'emergenza Coronavirus ha frenato tanti settori della nostra economia e in cima alla lista c'è il turismo. Ma se l'incoming è davvero paralizzato a causa della paura del contagio, sembra che i viaggi dall'Italia all'estero non abbiano subito troppe cancellazioni: "Molti nostri clienti sono partiti, stanno partendo e partiranno anche nei prossimi mesi, Pasqua compresa - spiega Carlotta Sassatelli Salvadori, titolari dell'omonima agenzia turistica di via Ugo Bassi - tranne naturalmente chi aveva scelto uno dei paesi che hanno bloccato l'ingresso a noi italiani come Turchia (solo da questo weekend), Israele, Giordania, Libano, Palestina, Arabia Saudita, Bahrein, El Salvador, Mauritius, Turkmenistan, Iraq, Capo Verde, Giamaica, Antigua, Kuwait, Madagascar, Isole Figi e Seychelles". E intanto, oltre ai paesi citati anche l'India ha deciso di chiudere le frontiere agli italiani.

E per chi aveva scelto proprio una di queste mete? "I viaggiatori sono tutelati dai loro tour operator, che come da Decreto del Ministero, danno loro tre possibilità: avere il rimborso, scegliere un voucher valido per 12 mesi oppure accettare la proposta di una meta alternativa allo stesso livello o superiore rispetto a quella originaria. Insomma, per i viaggi organizzati in agenzia diciamo che i rischi sono praticamente inesistenti e la tranquillità massima".

Ma nel settore dei viaggi, avevate mai assistito a una cosa del genere? "Francamente nulla di simile a ciò. Abbiamo vissuto l'11 settembre e la Sars, ma in quelle circostanze eravamo noi italiani a scegliere di non andare in alcuni posti. Adesso sono gli altri paesi che scelgono di non farci andare da loro".