Webinar gratuiti di formazione sulla raccolta fondi

Sono aperte le iscrizioni a 4 webinar gratuiti nati per diffondere e promuovere la cultura del fundraising perchè tutte le organizzazioni nonprofit siano consapevoli dell'importanza del fundraising come modo per rendere libera e indipendente la propria organizzazione. Lo speaker sarà il professor Valerio Melandri, Direttore del Master in Fundraising dell'Università di Bologna, accompagnato da altri esperti del settore. Di seguito il programma degli incontri Flash Fundraising: -Mercoledì 21 marzo ore 14.00 - 15.00 > Lead Generation: 21 idee per trovare donatori La tua Causa spacca! Ma non puoi continuare a dirlo sempre agli stessi donatori, devi trovare ogni giorno nuovi sostenitori. Una chiacchierata con Valerio Melandri sul digital talk per capire meglio il senso della lead generation: perché è così importante e come organizzarla con equilibrio. Ciliegina sulla torta: 21 idee da copiare. Online e offline, tutte una diversa dall’altra! -Giovedì 5 aprile ore 16.00 - 17.00 > Face To Face: dialoghi che raccolgono fondi Un caffè intenso con Licia Lomazzi di ActionAid International che vive con e per il face to face da più di 10 anni. Conta su di lei per capire come funziona, che logiche segue e perché parlare guardandosi negli occhi è ancora così importante per i donatori. Scoprirete il canale di raccolta fondi più chiacchierato, amato e discusso del settore. -Lunedì 9 aprile ore 16.00 - 17.00 > Il ciclo di comunicazione nel direct mailing Mauro Picciaiola di Antoniano Onlus e Valerio Melandri, Associazione Festival del Fundraising vi spiegheranno come si organizza da 0 a 100 una campagna di fundraising attraverso le lettere di raccolta fondi. Costruire il messaggio, scegliere il visual, selezionare i destinatari e costruire un secondo appello per parlare ai donatori con la carta. Cosa mi porto a casa? La seconda donazione! -Lunedì 16 aprile ore 15.00 - 16.00 > Crowdfunding per la cultura… si muove! La digital-chiacchierata per tutti i fundraiser che si occupano di cultura. Quante sono le piattaforme di crowdfunding attive? Come funzionano? Come riconoscere quella giusta per la tua causa? Per te, tutti i segreti di questa nuova forma di fundraising collaborativo. In compagnia di Ivana Pais dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Valerio Melandri. Come iscriversi? Clicca qui (http://www.festivaldelfundraising.it/it/flash/) e compila il form. Per maggiori informazioni 0543 375521 festival@fundraising.it