Corso gratuito di regia e recitazione, rivolto a persone con disabilità residenti in Emilia Romagna

La Pro Loco di Casola Valsenio prosegue la collaborazione con la casa di produzione cinematografica bolognese Zarathustra Film nella realizzazione della terza tappa del progetto Abilissimi Protagonisti: un percorso di formazione legato al cinema e interamente dedicato alle persone con disabilità del territorio, che ora propone il terzo dei suoi corsi, dedicato alla Regia e Recitazione. Nel gennaio 2017 Zarathustra Film, insieme a Pro Loco e grazie al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola ha organizzato e realizzato a Casola Valsenio una giornata dedicata al cinema: una mattinata di lezione in aula rivolta allo studio di una sceneggiatura e, a seguire, lezioni pratiche di recitazione e regia. Il tutto realizzato dallo stesso Donatini, insieme ad altri collaboratori della casa di produzione bolognese. Al workshop hanno partecipato una decina di allievi con disabilità, giovani e meno giovani, con ottimi risultati in termini di formazione e divertimento, che ha portato alla realizzazione del cortometraggio Condividere per vivere. Nei mesi di giugno e luglio si è svolto il corso dedicato alla Scrittura per il cinema, condotto dallo sceneggiatore bolognese Christian Poli, che ha coinvolto 12 allievi provenienti anche da Lugo e Ravenna; nel mese di novembre hanno avuto luogo, presso la sede Unitalsi di Imola, le lezioni del corso dedicato alle Tecniche di ripresa, tenuto da Nicola Spaccucci e Francesco Merini, docenti e professionisti del settore, che hanno introdotto i 15 partecipanti alle tecniche di base del linguaggio cinematografico, sia da un punto di vista teorico sia pratico. Nel 2018, la Pro Loco e la casa di produzione Zarathustra proseguono il percorso con la proposta di un terzo corso gratuito dedicato alla Regia e Recitazione che si svolgerà dal 29 marzo al 17 aprile, in un ciclo di 4 incontri pomeridiani (29 marzo, 4, 12 e 17 aprile) che, grazie alla collaborazione con IF- Imola Faenza Tourism Company, avranno luogo a Imola presso la Sala Senna dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Il regista Fabio Donatini e lo sceneggiatore Christian Poli condurranno gli iscritti in un percorso teorico e pratico di analisi della figura del regista e dell’attore all’interno della costruzione della messa in scena cinematografica. Al corso, che prevede un numero massimo di 15 partecipanti, ci si può iscrivere tramite il form on line presente su sito www.zarathustrafilm.it nella pagina dedicata al progetto. La scadenza per l'iscrizione è il 20 marzo 2018. Abilissimi Protagonisti, realizzato dalla Pro Loco di Casola Valsenio e dalla casa di produzione Zarathustra Film, è un progetto strutturato su più piani. Primo fra tutti, la realizzazione di una serie di corsi legati alla formazione in ambito cinematografico, a fianco dei quali si terranno incontri, proiezioni e verranno organizzate le riprese di un cortometraggio di finzione, dal titolo (ancora provvisorio) Bora Bora!. Location principe di tutto il percorso formativo sarà il paesaggio delle colline romagnole di , Casola Valsenio, Riolo Terme, Imola e Faenza. I protagonisti del progetto potranno avvicinarsi al mondo cinematografico partecipando a workshop teorico-pratici, tenuti da professionisti del settore, il cui obiettivo è quello di formare, stimolare e coinvolgere, attraverso una serie di lezioni frontali e di esercitazioni pratiche di gruppo le tecniche di lavorazione, di produzione e di sviluppo di un progetto cinematografico, dalla scrittura alla distribuzione passando per la scoperta delle tecniche della recitazione per la macchina da presa. Il progetto è patrocinato da: Regione Emilia-Romagna, Comune di Casola Valsenio, Unitalsi, Confartigianato Ravenna, Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imolese, Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, Confartigianato Faenza, CIA – Confederazione Italiana Agricoltori, CNA Ravenna e Faenza, Unione della Romagna Faentina, UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, IF – Imola Faenza Tourism Company. Il progetto ha ricevuto il sostegno da: Rc Meccanica (Palazzuolo sul Senio), Cooperativa Trasporti (Riolo Terme), Cooperativa Montana Valle del Senio, Tozzi Green – Energie Sostenibili (RA), Pizzeria Incontro (Casola Valsenio), Adjutor, Forlimpopoli (FC), Maxitalia (Riolo Terme), Carmi (Castel Bolognese), Pasticceria La Rocca (Imola), Stivari (Riolo Terme).