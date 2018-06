Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Il 20 giugno 2018, dalle 10 alle 16:30, presso la Scuola di Ingegneria e Architettura (Via Terracini, 28 - Bologna) si terrà DICAM WORKS 2018. Interverranno il Magnifico Rettore, Il Direttore del DICAM, la Delegata per l’imprenditorialità di Ateneo, il VP R&D di ENI https://www.linkedin.com/in/cimino1960/ e molte aziende locali e nazionali. Il tema di quest’edizione sarà “L’Ingegneria a supporto di Ricerca e Innovazione per Imprese e Territorio”. Qui il programma: https://events.unibo.it/dicamworks2018/programma L’ iniziativa è organizzata dai docenti e ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM), ed è aperta a tutti gli studenti universitari così come ad aziende ed enti dei settori civile, chimico e ambientale, che verranno coinvolti in un confronto diretto sui temi di studio e di ricerca, sulle esigenze formative e sulle tipologie di percorsi lavorativi nei diversi ambiti. L’ingresso è libero ma è gradita la registrazione, che si può effettuare alla pagina dell’evento: https://events.unibo.it/dicamworks2018