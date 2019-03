Forza civica per il lavoro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Giovedì 21 marzo dalle ore 18 al Bar 81 di Bologna (via Saragozza 81), l'associazione politico-culturale Forza Civica organizzerà un incontro per la formazione e l'orientamento di giovani e adulti nel mondo del lavoro e per il reinserimento lavorativo in progetti di impresa finanziabili. Tra le altre cose verrà spiegato come affrontare un colloquio di lavoro, come scrivere un curriculum di successo e come accedere a bandi o concorsi. L'incontro sarà organizzato e presentato da Arianna Giordano, coordinatrice dell’associazione politico-culturale Forza Civica Bologna e provincia. Prenotazioni : 338 4727165